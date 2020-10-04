يستضيف فريق آرسنال بقيادة الدولي المصري محمد النني، نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين آرسنال وشيفيلد يونايتد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق محمد بركات.

وكان آرسنال بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام 3-0، ثم وست هام يونايتد 2-1، قبل أن يسقط أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدف الجولة الماضية.

ويحتل آرسنال المركز الثامن فيجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الـ18 دون رصيد من النقاط.

وتأهل فريق أرسنال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد تغلبه على مضيفه ليفربول بركلات الترجيح (5-4)، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد معقل الريدز، مساء اليوم الخميس. وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول وخرج في الدقيقة 61، كما شارك محمد النني مع أرسنال كبديل في الشوط الثاني. وأضاع محمد النني ركلة جزاء خلال تسديد الضربات الترجيحية لكن أرسنال نجح في الفوز بفضل تصدي حارسه لينو لضربتي جزاء من لاعبي ليفربول.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليستر سيتي مع وست هام يونايتد، وساوثهامبتون مع ويست بروميتش ألبيون، وولفرهامبتون مع فولهام، ومانشستر يونايتد مع توتنهام، وأستون فيلا مع ليفربول، ضمن منافسات الجولة ذاتها.