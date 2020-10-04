حكام مباريات الأحد.. جريشة للأهلي والمقاولون.. ونور الدين للقاء الاتحاد والجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراتي اليوم الأحد بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير الحكم الدولي إبراهيم نور الدين مباراة الاتحاد وطلائع الجيش "حكم ساحة" وهاني خيري"مساعد أول"، مصطفى عطية "مساعد ثان"، محمد عبد النبي"حكم رابع"، محمد عباس قابيل "حكم فيديو"، مصطفى الشهدي"مساعد حكم فيديو".

أما مباراة الأهلي والمقاولون العرب اختارت اللجنة جهاد جريشة"حكما للساحة"، وأسامة السيد "مساعد أول"، وأحمد نوفل "مساعد ثان"، وعمرو عبد الفتاح "حكم رابع"، وصبحي العمراوي"حكم فيديو"، وسعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".

يواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي لتحقيق انطلاقة مثالية في أولى مع مبارياته مع المارد الأحمر، وتقديم أداء مقنع، كسب ثقة جماهير الأهلي سريعا.

كان الأهلي قد أعلن، الخميس الماضي، تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.