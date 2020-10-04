صفقة حمراء جديدة.. مدرب دجلة يعلن انتقال أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلي

أعلن محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، أن الأهلي أنهى بشكل كبير صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام، نجم الفريق الدجلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عبد الواحد، في تصريحات له عبر البرنامج الإذاعي مع شوبير: "الأهلي دخل في مفاوضات مباشرة مع المهندس ماجد سامي، رئيس النادي، لضم أحمد رمضان بيكهام بداية من الموسم الجديد".

وأضاف: "أحمد بيكهام قدم مستوى متميزًا للغاية مع دجلة هذا الموسم وحدثت اتفاقات بين الناديين، ولكن تم تأجيل الأمر لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقفنا في جدول الدوري، فضلا عن وجود بعد الرتوش التي تحتاج لاتفاق بين الناديين فيما يتعلق بالأمور المادية الخاصة بالصفقة".

وتابع: "بيكهام يشارك في أكثر من مركز وهذه ميزة تمنحه أفضلية لدى أي مدرب، كما أنه اكتسب خبرة كبيرة بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في البطولة الأفريقية".

وكان وادى دجلة حقق فوزًا مهما على حساب أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز ورفع رصيده إلى 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري.