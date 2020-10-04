وحقق فريق وادى دجلة، فوزا مهما على حساب أسوان بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
وأحرز رفيق كابو هدف فوز دجلة على حساب أسوان فى الدقيقة 80، وبهذا الفوز يرفع دجلة رصيد إلى 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 بينما تجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 12.
وحرص ماجد سامى مالك وادى دجلة على تهنئة الجهاز الفنى واللاعبين، مؤكدا صرف مكافآت مالية عاجلة للفريق بعد تخطى عقبة أسوان والسير بخطى ثابتة نحو الهروب من المنطقة الخطرة بجدول ترتيب الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافآت استثنائية فى وادى دجلة بعد عبور أسوان بالدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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