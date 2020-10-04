الظهور الأول لـ موسيماني.. تشكيل هجومي قوي متوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام المقاولون العرب باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020 .

وتعد مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب هى الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة مدربه الجديد "موسيمانى" والذى تم التعاقد معه قبل أيام قليلة لتدريب الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر .

واستقر "موسيماني" على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاولون العرب والذى من المقرر أن يكون كالآتى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : محمد هانى " أحمد فتحى " وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد شكري .

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة .

خط الهجوم : أحمد الشيخ " وليد سليمان " ومحمود كهربا وأليو بادجى .

وكان "موسيمانى" أعلن قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والتى ضمت: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، صالح جمعة، عربي بدر، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان ، خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مروان محسن.