فايلر رايح جاي| السويسري يثير الجدل بالعودة إلى مصر.. هل يكون مفاجأة بيراميدز المدوية؟

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشأن مستقبل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيله عن جدران القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة .

وزاد فايلر الأمور غموضا بالنسبة لمستقبله بعد القرار المفاجىء الخاص به بترك " متعلقاته الشخصية " فى مصر قبل سفره إلى سويسرا مساء الأربعاء الماضي ، وهو الأمر الذى فتح العديد من التساؤلات بشأن مصير فايلر فى الفترة المقبلة وهل سيبقي فى مصر خلال الفترة المقبلة .

وارتبط اسم فايلر بقوة بشأن تدريب بيراميدز فى الموسم الكروى الجديد ، خاصة بعد إنهاء علاقته رسميا مع الأهلى ، وهو ما تم الإشارة إليه بقوة خاصة بعد ترك متعلقاته، وتأكيد عودته لمصر مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويبحث بيراميدز على مدير فنى جديد يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد التدعيمات القوية التى يجريها يوما تلو الأخر بجلب مجموعة من الصفقات النارية وعلى رأسهم رمضان صبحي وأحمد فتحى وشريف إكرامى نتيجة الرغبة فى الظهور بالفريق فى أفضل شكل ممكن خلال الموسم الجديد والمنافسة بقوة على كافة البطولات .

وربط البعض الآخر ، عودة فايلر إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بالحصول على مستحقاته المالية لدى النادي الأهلي ومكافآت الفوز بلقب الدوري الممتاز، وهو السبب وراء ترك معلقاته الشخصية فى فندق الإقامة الخاص به.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تلقى رينيه فايلر عرضا أوروبيا مغريا من قبل جينت البلجيكى وهو السبب وراء عدم بقائه مع الأهلى والإصرار على الرحيل، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم موقف فايلر بشكل نهائى سواء بالبقاء فى مصر عن طريق " بيراميدز " أو الرحيل إلى بيراميدز .

يذكر أن الأهلى تعاقد مع موسيمانى لتدريب الفريق خلفا لـ السويسري فايلر ويخوض الأهلى أولى مبارياته اليوم تحت قيادة مدربه الجديد أمام المقاولون العرب .