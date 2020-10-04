تقارير: نابولي ينسحب من مواجهة يوفنتوس بـ الدوري الإيطالي

أكد تقرير إيطالي اليوم السبت، أن مجلس إدارة نابولي قرر عدم سفر اللاعبين إلى تورينو، لمواجهة يوفنتوس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

كان نادي نابولي أعلن خلال الساعات الماضية عن وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن مجلس إدارة نادي نابولي ثابت على موقفه بعدم خوض مواجهة يوفنتوس، ويطالب بتأجيل المباراة، بسبب إصابات كورونا التي ظهرت في الفريق مؤخرًا.