الدوري الإنجليزي.. وست هام يفاجئ ثعالب ليستر بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق وست هام يونايتد على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز وست هام الهدف الأول عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 14، قبل أن يضيف بابلو فورنالس هدف الضيف الثاني في الدقيقة 34.

ليستر سيتي كان الآستحواذ على الكرة طوال الـ 45 دقيقة بنسبة 63 % لكنه لم يسدد سوى تسديدة واحدة جاءت خارج المرمى، بينما كان وست أكثر فعالية، حيث سدد 5 تصويبات منهم 2 على مرمى سجلوا أهداف.

ويأمل فريق الثعالب في قلب الطاولة على وست هام بتحقيق الفوز من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مجددا من إيفرتون.

في المقابل يطمح وست هام في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسمن من أجل التقدم إلى المركز الثامن.

كان ليستر سيتي اكتسح مانشستر سيتي بنتيجة 5 - 2 في الجولة الماضية، بينما حقق وست هام فوزا عريضا على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.

ويحتل ليستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط خلف إيفرتون متصدر الترتيب بـ 12 نقطة، بينما يتواجد وست في المركز الـ 12 بـ 3 نقاط.

يذكر أن الحكومة الإنجليزية تراجعت مؤخرا عن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.