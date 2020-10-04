بعد جدل تدريب بيراميدز.. سر سفر إيهاب جلال المفاجئ إلى أمريكا

سافر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق الفيومي.

وأعلن إيهاب جلال فسخ تعاقده مع مصر للمقاصة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتى وصلت إلى 4 أشهر كاملة لم يحصل فيها إيهاب جلال على أى أموال من جانب المقاصة وهو ما دفعه إلى التوجه لاتحاد الكرة وفسخ التعاقد.

وعلم " دوت الخليج " أن سفر إيهاب جلال إلى أمريكا جاء لسببين؛ الأول هو الاطمئنان على نجله الأكبر والذى يدرس بالولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الآخر هو الحصول على دورة تدريبية جديدة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ارتباط اسم إيهاب جلال بتدريب بيراميدز وقيادة الفريق بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية وجاء سفر المدرب إلى أمريكا ليغلق الباب أمام كافة التكهنات المثارة حوله.

وكان وليد هويدى مدير الكرة بمصر للمقاصة إلتزام ناديه بدفع كافة مستحقات إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال هويدي مستحقات إيهاب جلال وجهازه المعاون خط أحمر بالنسبة للمقاصة رغم رحيله، وسيتم دفعها كاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "ننتظر انفراجة مالية للفريق خلال الفترة المقبلة وسيتم على الفور دفع مستحقات إيهاب جلال وجهازه المعاون الراحل معه والمكون من حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، والدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق".

وتابع: "علاقتنا مع إيهاب جلال ستظل جيدة رغم رحيله ، فالمدرب نجح فى تأدية مهمته على أكمل وجه ونجح في صناعة الفارق للفريق الفيومي خلال الدور الثاني من مسابقة الدوري".