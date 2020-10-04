زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي بـ الدوري الإسباني

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإسباني.

وخاض فريق ريال مدريد 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، كما يتبقى له مباراة مؤجلة أمام خيتافي بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

ويفتقد ريال مدريد للعديد من لاعبيه خلال مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم إدين هازارد وداني كارفاخال.