انضمام ثلاثي الزمالك لمعسكر منتخب الشباب اليوم

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعي إلى صفوف معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة.

ويشارك الثلاثي في التدريب المسائي المقرر إقامته في تمام الرابعة عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ووافق الجهاز الفني للزمالك علي مشاركتهم في مباراة الغد الودية أمام فريق الاميرية.

واتفق احمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب علي إشراكهم لمدة ساعة فقط في المباراة الودية،علي أن ينتظموا في تدريبات الزمالك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويفتقد بذلك الزمالك لجهود الثلاثى أمام سموحة إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق، الذى سيغيب عن المباريات المحلية المقبلة للفريق، بعد توجه إلى بلاده من أجل الانضمام لمعسكر منتخب المغرب.

ويغيب اللاعب المغربي عن الزمالك فى مواجهات سموحة المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وسيغيب كذلك عن مباريات الزمالك المتبقية فى الدوري أمام وادى دجلة وحرس الحدود.