السقوط مستمر.. خسارة جديدة لـ فريق حجازى بالدوري الإنجليزي

خسر فريق ويست بروميتش ألبيون الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حجازي أمام ساوثامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تقدم موسى دجينيبو لصالح ساوثامبتون في الدقيقة 41 قبل أن يضيف أوريول روميو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وغاب حجازي عن مباراة اليوم بعد أن استبعده سلافن بيليتش المدير الفنى لويست بروميتش بسبب عدم جاهزيته التامة لخوض المباريات نتيجة عودة من الإصابة.

وفي الجولة ذاتها حقق فريق وست هام فوزا عريضا على نظيره ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي. أنهى وست هام الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 14 وبابلو فورنالس في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني قتل وست هام آمال الثعالب في العودة إلى المباراة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق جارود بوين. ليستر سيتي كان الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة 64%، لكنه سدد 4 تسديدات فقط جميعهم جارج المرمى، في المقابل سدد وست هام 14 تسديدة منهم 6 على المرمى. وبهذه النتيجة يتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة التاسعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وست رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثامن.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ساوثامبتون عند 6 نقاط في المركز العاشر وتوقف رصيد ويست بروميتش عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.