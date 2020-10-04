بمشاركة النني.. شوط أول سلبي بين آرسنال وشيفيلد في الدوري الإنجليزي

وتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن تشكيلة آرسنال، لمواجهة شيفيلد يونايتد.
بدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: هيكتور بيلرين - ديفيد لويز - ماجاليس - كيران تيرني.
خط الوسط: داني سيبايوس - محمد النني - ويليان.
خط الهجوم: ساكا - نيكيتاه - بيير أوباميانج.
سيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بنسبة 69 %، وسدد 4 تسديدات منها 3 على المرمى، لكنه لم يستطع هز شباك شيفيلد.
في المقابل قدم شيفيلد أداء ضعيفا للغاية خلال الـ 45 دقيقة، ولم يسدد سوى تصويبة واحدة جاءت خارج مرمى الحارس لينو.
ويسعى آرسنال لاستعادة نغمة الانتصارات أمام شيفيلد يونايتد، بعد السقوط أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.
ويحتل آرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين فيما خسر لقاء وحيد، فيما يأتي شيفيلد في المركز الثامن عشر بدون أي رصيد من النقاط.
يذكر أن الحكومة الإنجليزية تراجعت مؤخرا عن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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