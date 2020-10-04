الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا لـ سموحة فى الكأس

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة المرتقب والمقرر له غدا الاثنين في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
ويختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم بالإسماعيلية بعدما فضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق خوض التدريب الختامي بالإسماعيلية بعدما خاض الفريق تدريبه الأساسي بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بالنادي.
ويغيب عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب بخلاف محمد عبد الشافي للإصابة .
وينضم لاعبو الزمالك الدوليين اسامة فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي لمعسكر منتخب الشباب تحت 20سنة في التدريب المسائي المقرر في تمام الرابعة عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة بعدما وافق الجهاز الفني للزمالك علي مشاركتهم مع في مباراة الغد الودية أمام فريق الاميريةً.
واتفق احمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب علي إشراكهم لمدة ساعة فقط في المباراة الودية علي أن ينتظموا في تدريبات الزمالك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى ويخوض صراعا شرسا مع فريق بيراميدز لحسم الوصافة لضمان المشاركة فى النسخة القادمة من دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الهلي لقب الدوري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة وبقارق كبير من النقاط .
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