أول كلاسيكو نسائي في التاريخ.. برشلونة يهين ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو

مباراة اليوم بين سيدات برشلونة وريال مدريد هي أول كلاسيكو في التاريخ، حيث قام مجلس إدارة النادي الملكي مؤخرا بشراء فريق تاكون للسيدات وتغيير اسمه إلى ريال مدريد مع دعمه بلاعبات على أعلى مستوى.
أنهى فريق برشلونة الشو الأول متقدما بهدف دون رد سجلته باتري في الدقيقة 12 من عمر المباراة.
ودخل فريق برشلونة الشوط الثاني ضاغطا لينجح في تسجيل الهدف الثاني بعد كرة عرضية ارتطمت بدفاع ريال وسكنت شباك ريال مدريد.
واصل فريق برشلونة ضغطه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ليكي مارتنيز في الدقيقة 65، قبل أن يختتم أهداف اللقاء بالهدف الرابع إليكسيا بوتياس في الدقيقة 65.
وبهذا الفوز حصد فريق برشلونة أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، ليعتلي صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تواجد فريق ريال مدريد في المركز الـ 18 والأخير بدون نقاط.
وتقتصر المنافسة لقب الدوري الإسباني للسيدات، في المواسم الأخيرة، بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.
يذكر أن مسابقات كرة القدم في إسبانيا تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسبانيا.
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