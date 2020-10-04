نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الكامب نو مباراة الفريق الكتالوني برشلونة ضد إشبيلية اليوم الاحد الموافق 4 أكتوبر 2020 ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الأسباني الذي يشهد مباريات أخرى هامة في نفس الجولة يلعب فيها ريال مدريد حامل اللقب خارج ملعبه مع ليفانتي في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل المنافسة مبكرا على لقب الدوري الأسباني الذي يحمله الفريق الملكي بعد منافسه شرسه مع الفريق الكتالوني الذي أنهى الموسم في المركز الثاني، ويأمل البارسا في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الليغا في مهمة صعبه ضد بطل اليوروبا ليج إشبيلية الساعي هو الآخر لخطف نقاط المباراة من رفاق ميسي.

برشلونة في مواجهة صعبة ضد رفاق النصيري خارج الديار ساعين لتحقيق ثالث انتصارتهم بعد الفوز ضد غواصات فياريال في الجولة الثانية برباعية دون رد سجلها كلا من فاتي “هدفين”، ميسي، وتوريس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتمكن البلوغرانا من تحقيق فوز ثاني تواليا ضد سيلتا فيغو خارج الديار بثلاثية دون رد عن طريق المتألق فاتي، سيرجيو روبيرتو، وأولاز بالخطأ في مرمى فريقه ليحصد رفاق كومان ست نقاط هامة في بداية المشوار في الليغا الذي شهد تأجيل أولى مبارياتهم في البطولة ضد إلتشي بسبب المشاركة الأوروبية المتأخرة للكتالون في دوري أبطال أوروبا، ويأمل رفاق ميسي في تحقيق فوز لم يتمكنوا من تحقيقه في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بالليغا الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة 30، بينما مباراة الذهاب انتهت بفوز البارسا برباعية دون رد.

إشبيلية هو الآخر خاض مبارتين فقط في الدوري الأسباني هذا الموسم، وتم تأجيل مباراة له ضد فريق إلتشي أيضا، كما حقق الفريق الأندلسي الفوز في مبارتين في اللليغا وجمع ست نقاط أسوة بالفريق الكتالوني، وذلك بعد أن التقى مع فريق قاديش خارج ملعبه في الجولة الثالثة، وحقق الفوز بثلاثة أهداف عن طريق دي يونج، منير الحدادي، وراكيتيتش مقابل هدف لأصحاب الأرض عن طريق بونسي، ثم حقق فوز صعب على ملعبه رامون سانشيز بيتخوان في الجولة الماضية ضد ليفانتي بهدف دون رد عن طريق يوسف النصيري.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

7:00 توقيت غرينتش.

9:00 توقيت مصر.

10:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية