أتالانتا يقسو على كالياري بخماسية
واصل أتالانتا مسلسل عروضه الهجومية القوية وسحق كالياري 5 - 2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم لينفرد أتالانتا بصدارة جدول المسابقة مؤقتا.
ورفع أتالانتا رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بصدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطتين أمام ساسولو وتجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وإن أصبح أول فريق يهز شباك أتالانتا في الموسم الحالي.
وحسم أتالانتا المباراة تماما في شوطها الأول بأربعة أهداف سجلها لويس مورييل وأليخاندرو غوميز وماريو باساليتش ودوفان زاباتا في الدقائق السابعة و29 و37 و42 مقابل هدف أحرزه الأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقة 24 .
وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيديو جلفاو الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 52 فيما أحرز سام لافرز الهدف الخامس لأتالانتا في الدقيقة 81 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتالانتا يقسو على كالياري بخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.