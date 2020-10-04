بمشاركة النني.. أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على شيفيلد في البريميرليج ..فيديو

حقق أرسنال فوزًا صعبًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بمشاركة الدولي المحمد محمد النني أساسيًا ضمن تشكلية الأرسنال.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة أرسنال على مجريات الشوط الأول بنسبة 69%، وسدد 4 تسديدات منها 3 على المرمى، لكنه لم يستطع هز شباك شيفيلد. في المقابل قدم شيفيلد أداءً ضعيفًا للغاية خلال الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة، ولم يسدد سوى تصويبة واحدة جاءت خارج مرمى الحارس لينو.

وفي الشوط الثاني واصل أرسنال ضغطه لينجح أخيرًا في هز شباك شيفيلد يونايتد عن طريق ساكا في الدقيقة 61، قبل أن يعود نيكولاس بيبي بعدها بثلاث دقائق ويسجل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 84 تمكن ديفيد ماكجولدريك من تقليص الفارق لـ شيفيلد يونايتد، لتنهي المباراة بنتيجة 2 -1، ويحصد أرسنال النقاط الثلاث في النهاية.

كان أرسنال تلقى أول خسارة له في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بنتيجة 3 - 1 في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يظل شيفيلد يونايتد في المركز الـ 18 بدون رصيد.

يذكر أن الحكومة الإنجليزية تراجعت مؤخرا عن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.