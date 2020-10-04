تشكيل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بالدوري

أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادي طلائع الجيش، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقررة اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الطلائع: حراسة المرمى :محمد بسام. خط الدفاع :علي الفيل و خالد سطوحي و محمد ناصف و أحمد زولا. خط الوسط : فرانك ستيفن و عمرو السيسي وكيفن . خط الهجوم : كريم طارق و عمار حمدى و عمرو جمال. وفى السياق ذاته ، أعلن طلعت يوسف تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الطلائع والذى جاء كالأتى : حراسة المرمى : عمرو خليل خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم . خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب . خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر .

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