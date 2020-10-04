إنتر يتعادل مع لاتسيو 1-1 في الدوري الإيطالي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة إنتر ولاتسيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" موسم 2020 -2021. افتتح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55، أدرك الصربي ميلنكوفيتش سافيتش هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وتحصل تسيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 69، بعد ضربه التشيلي أرتورو فيدال لاعب إنتر بدون كرة. كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سينسي لاعب إنتر لضرب لاعب لاتسيو جابرون بدون كرة في الدقيقة 85. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة السابعة في المركز الثالث، ورصيد لاتسيو للنقطة الرابعة في المركز التاسع.

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