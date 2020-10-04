ضربة جديدة لـ ليفربول.. إصابة أليسون بيكر قبل لقاء أستون فيلا

ويواجه فريق ليفربول نظيره أستون فيلا، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكتب جيمس بيرس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": أليسون لن يستطيع المشاركة في مباراة اليوم أمام أستون فيلا بعد إصابته خلال تدريبات ليفربول، وسيشارك أدريان بدلا منه.

ويعاني ليفربول من غيابات عديدة أمام أستون فيلا، حيث يغيب كل من ساديو ماني وتياجو ألكانتارا وتسيميكاس بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تشامبرين وجويل ماتيب بسبب عدم الجاهزية البدنية.

وتشهد مباراة اليوم مواجهة مصرية بين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي " أستون فيلا" ضد محمد صلاح " ليفربول. ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام أستون فيلا، لمواصلة مطاردة إيفرتون وليستر سيتي على صدارة البريمرليج. في المقابل يتسلح أستون فيلا بعامل الأرض لمواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي. وسبق وأن التقى تريزيجيه ومحمد صلاح وجها لوجه خلال مباراتين بـ الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فاز بهما فريق ليفربول بنتيجة 2 - 1 و2 - 0. ورغم خسارة أستون فيلا في المباراتين إلا أن محمود حسن تريزيجيه نجح في هز شباك الريدز في مناسبة سابقة، في حين لم يسجل محمد صلاح أي هدف خلال مواجهاته أمام الفيلانز حتى الآن. وتحدث تريزيجيه عن مواجهة محمد صلاح، خلال حوار نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أمس، السبت، حيث قال: "مواجهة محمد صلاح تكون يوما خاصا في مصر، لعبت معه 7 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، ألعب على اليمين واليسار ووصلنا معا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وشاركنا معا في كأس العالم بالعام التالي". وتابع:" مواجهة ليفربول ستكون صعبة بسبب ما يقدمه ليفربول في الوقت الحالي، لكننا مستعدون لتقديم أي شيء من أجل أستون فيلا، لدينا فريق قوي الآن، وبإمكاننا تحقيق شيء هذا الموسم. وواصل:" أنا ومحمد صلاح أصدقاء، كنا نلتقي في لندن خلال الإجازات، ربما لتناول العشاء معا رفقة أحمد المحمدي ومحمد النني وأحمد حجازي، لسنا زملاء فقط، نعرف عائلات بعضنا، ونعرض كل شيء عن بعضنا ايضا". وأشار:" سأتحدث مع محمد صلاح قبل المباراة، لكن حديثنا سيكون مجرد مزاح فقط وسوف نناقش أمورًا أخرى لإزالة الضغوط".

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