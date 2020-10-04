لن تصنعوا التاريخ.. سيف زاهر يفتح النار على فايلر وكارتيرون

وجه الإعلامى سيف زاهر، انتقادات حادة لـ الثنائى رينيه فايلر وباتريس كارتيرون مدربى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأهلى السابقين بعد رحيلهما عن القطبين فى وقت صعب قبل مواجهتي نصف نهائي أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء المغربي. وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي: " أتمنى ألا أري أحد منهما فى مصر مرة أخرى بعد تصرفهما غير الجيد مع الأهلى والزمالك ورحيلهما فى وقت سيء بالنسبة للقطبين". وأضاف: " لست مقتنعًا بالتوقيت الغريب لرحيل مدربى القطبين، لا أصدق أى حجة استخدمها كارتيرون وفايلر للرحيل سوى أن لديهما عرضا مغريا لم يستطع أى مدرب منهما الصمود فى وجه اغراءاته.. فايلر وكارتيرون من الممكن أن يعملوا فلوس ولكن لن يصنعوا التاريخ".

كان فايلر رحل عن الأهلى قبل عدة أيام وتعاقد المارد الأحمر مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى ، بينما لجأ الزمالك للتعاقد مع باتشيكو المدرب البرتغالى لخلافة كارتيرون . ومن المقرر أن يلعب الأهلى مع الوداد المغربي فى 17 أكتوبر الجارى بذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا، بينما يواجه الزمالك الرجاء المغربي 18 أكتوبر بالمغرب أيضا ثم تقام مباراتي العودة بالقاهرة بعد أسبوع واحد من لقاء الذهاب.

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