حسام البدري خلص عليه.. أحمد عيد عبد الملك يدخل على الخط فى أزمة أحمد حمدي مع الجونة

‏علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على خلاف احمد حمدي مع فريق الجونه الذي يلعب به حاليا.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏بمناسبة احمد حمدي هو صاحبي جدًا و لاعيب جامد جدًا كابتن حسام البدري مكانش بيلاعبه وخلص عليه و قاله علشان تلعب لازم تاكل شطة سبحان الله بيحب يساعد المواهب".

وأكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ به فريقه.

وقال حمدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصلني عرض من روبين كازان الروسي وأبلغت الجونة وطلبوا تأجيل الأمر لحسم موقف الفريق بالدوري".

وأضاف: "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد عليا متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".

وأكد أنه مستاء من الجونة وتصرفاتها معه، قائلا: "لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهما لم يساعدوني".

جدير بالذكر أن، نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة الراعية لنادي الجونة، أكد من قبل أن اللاعب أحمد حمدي يود أن يخوض تجربة الاحتراف