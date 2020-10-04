في بطولة رولان غاروس: التونسية جابر في طريقها للوفاء بوعدها

أ.ف.ب: في مطلع العام الحالي، وضعت التونسية أنس جابر التي باتت أول لاعبة عربية تبلغ الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية احدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام، هدفا يتمثل بدخول نادي اللاعبات المصنفات ضمن العشرين الاوليات على مستوى العالم ويبدو انها في طريقه الى تحقيق ذلك بعد انجازها في العاصمة الفرنسية. وتخوض جابر غمار منافسات رولان غاروس التي توجت بطلة لها في فئة الناشئات عام 2011 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وهي في المركز ال31 عالميا، ولا شك بان نتائجها حتى الان في البطولة الفرنسية تؤهلها الى الاقتراب من هدفها وربما تحقيقه في حال تابعت مشوارها في الادوار المتقدمة للبطولة. وبلغت جابر ثمن النهائي بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة 7-6 (9-7) و2-6 و6-3 حيث ستلتقي الاميركية دانيال كولينز. وعلقت جابر على طموحها بقولها لموقع القناة الاولمبية في لقاء مباشر على انستاغرام الشهر الماضي بقولها “قبل بداية الموسم الحالي، قلت لفريقي بأكمله بان هدفي هو دخول نادي اللاعبات العشرين الاوليات. ومنذ تلك اللحظة تغيرت ذهنيتي تماما”. وسرعان ما وضعت جابر كلامها موقع التنفيذ عندما اصبحت اول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي لاحدى البطولات الكبرى وتحديدا في بطولة استراليا المفتوحة في يناير الماضي متخطية البريطانية يوهانا كونتا والدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة اولى سابقا وبطلة استراليا عام 2018.

وقالت عن ذلك الانجاز “ملبورن كانت حلما بالنسبة الي. كنت اتمنى مواجهة سيرينا وليامس في الدور الرابع لكن في النهاية واجهت وانغ كيانغ” قبل ان تسقط امام الاميركية صوفيا كينان التي توجت لاحقا باللقب.