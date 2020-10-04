فارس الخيالة السلطانية الحمداني يجتاز السباق الثاني للقدرة والتحمل في سباق ارميلو الهولندي

اجتاز الفارس أحمد بن سالم الحمداني على صهوة الفرس (تاجازو) للخيالة السلطانية منافسات سباق ارميلو الهولندي للقدرة والتحمل ذي النجمتين والذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة (120) كيلومترا بمشاركة فرسان وفارسات من مختلف دول العالم واشتمل السباق على (4) مراحل بلغت مسافة كل مرحلة (30) كيلومترا وبعد المنافسة التي تميز بها السباق في مراحله ومساراته المختلفة اجتاز الحمداني السباق بنجاح وأضاف في رصيده خيلا ثانية أهلته للمشاركة في سباق دولي تبلغ مسافته (160) كيلومترا حيث إن الاتحاد الدولي للفروسية قد عدل مؤخرا في نظام تأهل الفرسان لبطولة كأس العالم للقدرة أوجب على كل فارس أن يجتاز سباقين دوليين تبلغ مسافة كل واحد منهما (120) كيلومترا ثم يتأهل للمشاركة في سباق دولي تبلغ مسافته (160) كيلومترا وفي حال اجتيازه يتأهل لبطولة كأس العالم للقدرة .هذا وقد هطلت أمطار غزيرة وانخفضت درجة الحرارة أثناء منافسات سباق ارميلو الهولندي مما أدى لاستبعاد مجموعة كبيرة من الخيول المشاركة حيث لم يتمكن ثلاثة من فرسان الخيالة السلطانية من إكمال السباق بسبب تشنج عضلات الخيول وهم الفارس علي بن حسن الفارسي على صهوة الحصان خنجر والفارس هشام بن صالح الفارسي على صهوة الحصان ملهب والفارس فيصل بن ابراهيم الفارسي على صهوة الفرس كارا وتسعى الخيالة السلطانية لضمان مجموعة من الفرسان والخيول للتأهل لكأس العالم حتى يتسنى للجهاز الفني اختيار الأفضل منها .هذا وقد حضر منافسات سباق ارميلو الهولندي والذي شهد إقامة سباقين في يومين مختلفين العميد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية وحث الفرسان المشاركين على تحقيق نتائج متقدمة في السباقين وفي مختلف المشاركات في السباقات القادمة وذلك لتحقيق نتائج متقدمة وتمثيل السلطنة التمثيل المشرف في بطولة كأس العالم للقدرة .

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