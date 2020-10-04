توتنهام يدك مانشستر يونايتد برباعية في الشوط الأول ..فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بتقدم الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

سجل برونو فيرنانديز جناح مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية الهدف الأول عبر ركلة الجزاء، قبل أن يعود توتنهام في 3 دقائق فقط ويتقدم بهدفين لهدف، قبل أن يعزز النتيجة حاليًا لـأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل تانجاي ندومبيلي الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الرابعة مستغلًا الدربكة الدفاعية لمانشستر يونايتد، قبل أن يسجل سون هيونج مين الهدف الثاني ، بعد تمريرة من هاري كين، لينطلق المهاجم الكوري سريعًا ، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، ثم سجل هاري كين هدف السبيرز الثالث في الدقيقة 31 من صناعة الكوري الرائع سون، قبل أن يعاود سون التسجيل مجددًا بـ "الكعب" بشكل رائع الهدف الرابع في الدقيقة 37.

ويحتل اليونايتد المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.