مرتضى منصور: الزمالك لن يتنازل عن ملف نادي القرن

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس النادي أن أوراق قضية نادي القرن الان بحوزة بعض المهتمين بها من الزملكاويه مثل معتز الشامي ومايكل.

ووجه منصور خلال اجتماعه برؤساء الجروبات الزملكاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم رسالة لمحمد بيومي خبير اللوائح قائلا له: " هل انت راض بما كتبته في قضية نادي القرن..عندما قرأت كلامك أكدت أنه بالتأكيد غير مقنع ، وعليه تم سحب الأمر منه".

وأشار مرتضى منصور إلى أن الملف الآن يتم مراجعتة ومن ثم سيتم التعاون مع محامين دوليين لرفعه إلى الفيفا.

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي رسالته للمقاول الهارب محمد علي الذي يسعى لإثارة المواطنين ضد الجيش و الشرطة.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية بمقر النادي إن مصر يوجد بها أسد واحد فقط وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع :"رسالة لمحمد علي الخائن وسؤال ، هل هناك ثورة يقودها شاذ مثلك؟". وأضاف رئيس النادي :"أي شخص او مجموعة تتبع هذا الشخص فهو خائن لمصر".

واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكدًا أن الجميع خلف مصر ورئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.