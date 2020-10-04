زيدان بعد فوز ريال مدريد على ليفانتي: سنتحسن.. وكورتوا ينقذنا في أوقاتنا السيئة

وحقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على نظيره ليفانتي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني.
وقال زيدان في تصريحات صحفية بعد المباراة:" لست قلقًا، سنتحسن ونعلم إمكانيتنا بالقيام بذلك وسنقوم بذلك، إنها 3 نقاط إضافية ويجب أن نكون راضين بذلك الفوز."
وأضاف:" كورتوا حارس عظيم، هو ينقذنا عندما يمر الفريق بلحظات غير جيدة، أنا لست قلقًا وسنتحسن، علينا أن نستمر ونقلل من معاناتنا في المباريات."
ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.
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