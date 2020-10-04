أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: أليو بادجي واستدعى بيتسو موسيماني صالح جمعة لقائمة الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في الدوري الممتاز. وعُين بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل الأول لـ موسيماني.. بادجي يقود هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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