الـ var ينقذ طلائع الجيش ويتعادل مع الاتحاد السكندري 2-2 في مباراة مثيرة

وأحرز رزاق سيسه لاعب الاتحاد السكندري هدف تقدم فريقه في الدقيقة "22"، من عمر المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصي يمين شباك حارس طلائع الجيش. وفي الدقيقة "57"، تمكن كريم طارق لاعب طلائع الجيش من إحراز هدف تعادل فريقه في شباك الاتحاد السكندري من ركلة جزاء . وعاد رزاق سيسه في الدقيقة "82"، ليضع الهدف الثاني في شباك طلائع الجيش من داخل منطقة الجزاء عقب استلام تمريرة قصيرة من قبل خالد قمر . وفي الدقيقة "94"، تمكن كريم طارق من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء عقب لجوء حكم المباراة إلي "الـ var"، لتأكد من الخطأ الدفاعي للاعبي الاتحاد السكندري . وضم تشكيل الطلائع: حراسة المرمى :محمد بسام خط الدفاع :علي الفيل و خالد سطوحي و محمد ناصف و أحمد زولا. خط الوسط : فرانك ستيفن و عمرو السيسي وكيفن . خط الهجوم : كريم طارق و عمار حمدى و عمرو جمال. بينما ضم تشكيل الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف . حراسة المرمى : عمرو خليل خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم . خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب . خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر . وتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد "39" نقطة بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد "35" نقطة .

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