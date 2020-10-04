وزير الرياضة يشهد قرعة الموسم الثالث من برنامج العباقرة جامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد ، مراسم إجراء قرعة الموسم الثالث لبرنامج العباقرة جامعات، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري ، بمشاركة ٢٥٦ طالب وطالبة يمثلون ٣٢ جامعة حكومية وخاصة ، وبحضور الإعلامي عصام يوسف ونرمين شهاب الدين مسئولة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري .

ويهدف برنامج العباقرة جامعات إلى تشجيع الشباب على القراءة والإطلاع في مختلف المعارف ، وإكتشاف المواهب ، والتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العملية والأدبية .

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات المصرية مصدر إلهام كبير لوزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية مشيرًا لأهمية تلك الشريحة خصصت وزارة الشباب والرياضة عدد من الإدارات معنية بشباب الجامعات المصرية

واضاف " صبحي " أن الشباب الجامعات هم مستقبل مصر المشرق ، لما يحملوه من علم وحلم وطموح وأهداف نبيلة يرغبون في تحقيقها والارتقاء بمكانة مصر بين شعوب العالم ، مؤكدا على دور المسئولية المجتمعية للموسسات المجتمعية تجاه شباب مصر .

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة لقواتنا المسلحة والقيادة السياسية بمناسبة احتفالات إنتصارات أكتوبر المجيدة.

من جانبه ، وجه الروائي عصام يوسف الشكر لوزارة الشباب والرياضة على حُسن تنظيم حفل مراسم القرعة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في ظل فيروس كورونا المستجد كيوفيد ١٩

واضاف أن نجاح البرنامج ليس وليد الصدفة وانما هو نتيجة عمل وكفاح من فريق عمل ومؤسسات وطنية عملاقة تؤمن بشباب مصر .

وقالت نرمين شهاب الدين أن البنك الاهلي حريص على أن يكون له دور ملموس إتجاه تنمية المجتمع وشباب مصر .

ويشهد الموسم الثالث لربنامج العباقرة جامعات نظام جديد للمباريات حيث تقام المسابقة على مرحلتين ، حيث شهدت المرحلة الأولي من المسابقة مباريات أقيمت في شكل تصفيات تمهيدية بين ٣٢ جامعة مشاركة ، فوز ٣ جامعات خاصة ، و١٣ جامعة حكومية يستكملون المسابقة في المرحلة الثانية بنظام الدوري .

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية المجموعة الأولى جامعات دمياط ، أسيوط ، بني سويف ، الأكاديمية البحرية وضمت المجموعة الثانية جامعات سوهاج ، المنوفية ، الدلتا ، طنطا ، وضمت المجموعة الثالثة جامعات كفر الشيخ ، القاهرة ، الأزهر ، الفيوم، وضمت المجموعة الرابعة والأخيرة جامعات MTI ، المنصورة ، السادات ، السويس .

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج العباقرة للجامعات حصلت عليه جامعة القاهرة ، بينما فازت جامعة طنطا بالموسم الثاني .