الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة المقاولون

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أعلن قائمة الفريق مساء أمس، وضمت كلا من:

ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وأحمد فتحي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري، ومصطفى شوبير.