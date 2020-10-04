مرتضى منصور: مصر تحملت الكثير في عهد الجماعة الإرهابية.. وندعم الجيش والشرطة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال السنة التي حكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية البلاد، مشيرا إلى أن مصر عانت للدرجة التي كان يتم اختطاف الرجال في عز النهار.

وأضاف منصور خلال اجتماعه برؤساء الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم أن السنة التي حكم فيها الإخوان كانت اسوأ ما يكون، لذلك نحن ندعم بلدنا وشرطتنا وجيشنا.

وتابع رئيس الزمالك: "من الوارد أن يقول شخص لي إنني أقوم بإدخال السياسة في الرياضة، لكنني أقول لهم نعم أفعل ذلك لأن كل المؤامرات التي يتم تجهيزها تحاول تحريض شباب جماهير الأهلي والزمالك لبث الفتنة".