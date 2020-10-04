5 صفقات تشعل الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي بالدوريات الكبرى

ساعات قليلة ويغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى "الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني".

ومن المقرر أن يغلق سوق الانتقالات الصيفية في هذه الدوريات، غدا الإثنين، الموافق 5 أكتوبر.

ولم يعقد كبار أوروبا صفقات من العيار الثقيل كعادة كل موسم، بسبب الأزمة المالية الكبرى التي تمر بها أندية القارة العجوز؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

نادي تشيلسي كان الاستثناء الوحيد، حيث أنفق ما يقرب من 200 مليون يورو للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه، أبرزهم كاي هافيرتر من بايرن ليفركوزن، وتيمو فيرتر من لايبزيج، وحكيم زياش من أياكس أمستردام، وتياجو سليفا من باريس سان جيرمان.

وتشهد الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حركة من بعض الأندية لتدعيم صفوفها.

ويعرض "دوت الخليج"، أبرز 5 صفقات تشعل الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي:

1 - ممفيس ديباي

يسعى نادي برشلونة لإنهاء صفقة ممفيس ديباي في الساعات القليلة المقبلة، من أجل تعويض رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

وتوقفت صفقة ديباي خلال الأيام الماضية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، إلا أن برشلونة لم يستسلم بعد.

ويواجه برشلونة مشكلة آخرى بشأن صفقة ديباي، وهي أن ميشيل أولاس رئيس نادي ليون سبق وأن صرح أن 2 أكتوبر هو آخر موعد للسماح برحيل أي لاعب عن صفوف الفريق.

2 - عثمان ديمبلي

أكدت تقارير صحفية مؤخرا أن نادي ليفربول يطمح في إنهاء صفقة عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، قبل انتهاء الميركاتو.

مانشستر يونايتد أبرز المهتمين ايضا بضم اللاعب الفرنسي، لتدعيم خطه الهجومي.

وعاني عثمان ديمبلي من الابتعاد عن معظم مباريات برشلونة، خلال الموسم الماضي، بسبب إصاباته المتكررة.

3 - حسام عوار

دخل نادي ريال مدريد في صراع مؤخرا على ضم حسام عوار نجم فريق ليون الفرنسي.

وتواصل زين الدين المدير الفني لفريق ريال مدريد بنفسه مع حسام عوار من أجل اقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه ريال مدريد نفس ازمة برشلونة، وهي رفض رئيس ليون لرحيل أي لاعب، خلال الفترة الحالية.

ولم يبرم فريق ريال مدريد أي صفقة صيفية حتى الآن، حيث سبق وأكد زيدان الدين زيدان المدير الفني للملكي منذ أيام قليلة قناعته بإمكانيات جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا.

4 - توماس بارتي

مازال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال يأمل في ضم توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد، قبل ساعات من إغلاق الميركاتو.

واشترط أتلتيكو مدريد الحصول على 50 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات النجم الغاني، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة اتفاقا بين الطرفين.

تعاقد أرسنال مع توماس بارتي، وقد يتسبب في رحيل الدولي المصري محمد النني عن أرسنال.

5 - إديسون كافاني

ارتبط أديسون كافاني بالانضمام إلى العديد من الأندية أبرزهم مانشستر يونايتد وبنفيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المهاجم الأوروجوياني لضمه في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن نادي مانشستر يونايتد عن الصفقة، رغم تأكيد الصحف الإنجليزية.