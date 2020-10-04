تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا أمام ليفربول

أعلن مدرب فريق أستون فيلا، تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق ليفربول، في الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك". وجاءت التشكيلة كالآتي: مارتينيز تارجيت - مينغز - كونسا - كاش باركلي - لويز - ماكجين جريليش - واتكينز - تريزيجه وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

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