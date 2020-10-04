أمير مرتضى منصور يهنئ محمد حسن بعيد ميلاده الـ27

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على تهنئة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، بعيد ميلاده الـ 27 اليوم الأحد.

ونشر أمير مرتضى منصور صورة له من خلال خاصية "استوري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا: "عيد ميلا سعيد ".

شارك محمد حسن مع الزمالك هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر الإفريقى وحصل على 3 إنذارات.

ويستعد الزمالك لملاقاة سموحة، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غدًا الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية.