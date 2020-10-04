هاشتاج #مانشستريونايتد_توتنهام يتصدر تويتر بعد تقدم توتنهام 5 - 1 في البريميرليج

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #مانشستريونايتد_توتنهام بعد تقدم توتنهام بـ 5 أهداف مقابل هدف على مانشستر يونايتد في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "‏يافرحة مورينهو مين يسكته الحين ‎#مانشستر_يونايتد_توتنهام" و"‏اعلن التخلي عن تشجيع مانشستر يونايتد فريق الخنازير الي يجيب الضغط والسكر كل لاعب يلعب مايستحق يلبس شعار اليونايتد الي لعبوا فيه رجال يوم من الايام والمتدرب سولشاير يتحمل هو والاداره الفاشله الي عينته ومو قادره تجيب صفقات كويسه".

وكتب آخرون" ‏اكتر اتنين مبسوطين بالماتش ده مبابى ونيمار عشان هيلاعبو مانشستر ‎#مانشستر_يونايتد_توتنهام " و" ‏يونايتد كاعد ينجلد جلد من توتنهام نادي بناه شخص وانتة بعد ما طلع MUFC ‎#مانشستر_يونايتد_توتنهام" و" ‏اقسم بالله عار الي قاعدين نشوفه !!ادارة مفلسه فكر همه الاول الحصول على المال فقط ..!!!!مدرب متدرب !الاعيبه هاذي امكانيتهم هاذا حسينوه وهاذا خلقينه بالعربي مافيهم طب تشرهه عليهم ! ياارب صبرك ‎#مانشستر_يونايتد_توتنهام".