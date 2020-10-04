مرتضى منصور: الزمالك يترقب موقف اللجنة الخماسية من فرجاني ساسي

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي ينتظر ما ستفعله اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تجاه فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد واقعة مباراة المصري الأخيرة.

وأضاف مرتضى منصور، أثناء اجتماعه برؤساء "الجروبات الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمقر النادي اليوم، الأحد، أن ساسي أخطأ في الواقعة، واعتذرنا للحكم، ولكن اللاعب تعرض للضرب في العديد من الكرات بمباراة المصري.

وأوضح رئيس الزمالك، أنه تحدث إلى رئيس النادي المصري بشأن بعض الجماهير التي ألقت الزجاجات على الفريق، مؤكدا "لن يحضروا أي مباريات أخرى".

ووجه مرتضى منصور، تحذيرا للناقد الرياضي عصام عبد المنعم، قائلًا "أنت لم تحترم شعب تونس الشقيق بسبب تصريحاتك المستفزة ضد فرجاني ساسي".