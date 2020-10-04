ميلان يفوز على سبيزيا 3-0 ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره سبيزيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي".

البرازيلي رافاييل لياو افتتح التسجيل لميلان في الدقيقة 57، قبل أن يضاعف ثيو هيرنانديز من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدفيقة 76.

وأكد لياو انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78، ليظفر نادي ميلان بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة التاسعة متقاسمًا صدارة جدول الترتيب مع فريق أتالانتا، بينما توقف رصيد سبيزيا عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.