تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا" .

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي :

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه بيكيه - اراخو - سيرجيو روبيرتو

خط الهجوم: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينهو

خط الهجوم: أنسو فاتي -أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد إشبيلية الذي يحتل به المركز الثامن بفارق الأهداف فقط عن البارسا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة.