اجتماع مهم في الأولمبية لحسم مصير الشكاوى ضد مرتضى منصور

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماعا طارئا بكامل تشكيل مجلس الإدارة مساء اليوم الأحد، لاتخاذ عدد من القرارات الحاسمة؛ وفقًا لما ورد عدد من الشكاوى المقدمة للجنة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاهل خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده.
يذكر أن لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.
وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.
الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.
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