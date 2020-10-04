فرجاني ساسي يعلق على أزمته الأخيرة

علق التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك للمرة الأولى على تصريحات عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق التي طالب فيها برحيله عن مصر بعد تصرفاته في مباراة المصري الاخيرة.وقال ساسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر:" أنا حزين بعد الفترة الكبيرة اللي عشتها في مصر إني أسمع كلام بهذا الشكل ضدي، أنا معنديش مشكل في النقد البناء لكن التهكم بهذا الشكل عليا غير مقبول."
وأضاف ساسي: "وانت لو كنت ضيف في بلادي عمري ما اتكلم عليك بهذ الطريقة ولكن في جمهور عظيم يحبني وأنا نفس الشيء ونلعب من أجل اسعاده وإدارة قوية تجيبلي حقي."
وحصل فرجاني ساسي على البطاقة الحمراء في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري في الدوري بسبب تعديه على حكم اللقاء.
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