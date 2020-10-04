في ليلة سوداء على الريدز.. صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك أستون فيلا

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك أستون فيلا في المباراة المقامة حاليًا على ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.

جاء الهدف في الدقيقة الستين عن طريق نجمنا المصري محمد صلاح ليحرز الثاني له ولفريقه لتصبح النتيجة ٥ - ٢.

جاء الهدف الخامس لاستون فيلا في بداية الشوط الثاني عن طريق باركلي وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد تمريرة من نجم اللقاء جاك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف لليفربول.

جاء الهدف الأول في المباراة مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أولي واتكينز بعد تمريرة ساحرة من جاج جريليتش.

ثم استمر ضغط أستون على ليفربول ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين من جانب نفس اللاعب أولي واتكينز.

ولم يستمر الفارق بهدفين لفترة طويلة بعد ضغط ليفربول ليتمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية والثلاثون.

وجاء الهدف الثالث لاستون فيلا بعد دقيقة واحدة من هدف صلاح عن طريق جون مكجين.

ويستمر أولي واتكينز في التألق ليحرز الرابع لفريقه والهاترك له في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وأعلن مدرب فريق أستون فيلا، عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق ليفربول،

وجاءت التشكيلة كالآتي:

مارتينيز

تارجيت - مينغز - كونسا - كاش

باركلي - لويز - ماكجين

جريليش - واتكينز - تريزيجه

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.