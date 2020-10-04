الـ var يحرم المقاولون من ركلة جزاء أمام الأهلي

و تعرض محمود عبد المنعم كهربا لعرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة .

ولكن استدعى حكم الـ var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: أليو بادجي وجاء التشكيل المقاولون كالآتي:- حراسة المرمى: محمود أبو السعود خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي. خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدواردو خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

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