ملخص مباراة الأهلي والمقاولون في القيادة الأولى لـ موسيماني ..فيديو

انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتنظيم شديد من الخلف بتمريرة للشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي بدأ الهجمة بتمريرة طويلة ناحية اليسار لأحمد فتحي، وصلت لمجدي أفشة الذي سدد اول كرة على مرمى المقاولون العرب.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى المقاولون العرب.

تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ.

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

احتسب جهاد جريشة حكم مباراة الاهلي والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل.

وتدخل الVAR وأنقذ النادي الأهلي من ركلة جزاء، وتراجع جريشة عن قراره واحتسب خطأ لصالح الأهلي.

وواصل الاهلي الضغط على دفاع المقاولون العربحتى انتهى الوقت الاصلي واحتسب جهاد جريشة ٥ دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء احتسبت لمحكود كهربا وسجلها عمرو السولية في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 82 ، ويستمر في حصد النقاط بعد تتويجه باللقب، بينما يستقر المقاولون العرب عند النقطة 52 في المركز الرابع.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي