انتهى الشوط الأول من أحداث مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. افتتح الهولندي "لوك دي يونج"، التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة الثامنة من متابعة رأسية للضربة الركنية التي نفذها راكيتيتش. واستطاع فيليبي كوتينيو معادلة النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وجاء تشكيل برشلونة كالآتي : في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه بيكيه - اراخو - سيرجيو روبيرتو خط الهجوم: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينهو خط الهجوم: أنسو فاتي -أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد إشبيلية الذي يحتل به المركز الثامن بفارق الأهداف فقط عن البارسا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1 - 1 في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.