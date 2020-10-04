بعد قرار اللجنة الأولمبية .. 4 عقوبات تم توقيعها على رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية تعرف عليها

قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وعقب صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية بحجب رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور نرصد لكم أبرز العقوبات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية .

الانضباط تمنع مرتضى منصور 6 مباريات وتغرمه 200 ألف جنيهًا.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها الصادرة يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر والتي كان أبرزها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اللجنة قررت برئاسة المستشار سيد بنداري منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بسبب انتقاد اللجنة الخماسية والحكام عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة عقب خوض مبارايات الدوري المصري .

لجنة الانضباط تعاقب مرتضي منصور بعد أحداث السوبر المصري بدولة الإمارات .

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بعد دراسة التقرير المقدم من قبل اللجنة المرافقة للفريقين والإطلاع على أحداث السوبر المصري الذي جمع بين ققطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي شهد أحداث شغب بين الفريقين عقب إنتهاء المباراة .

إيقاف مرتضي منصور 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنية .

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم منع مرتضي منضور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضيي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 الف جنية .

جاء ذلك على خليفة تصريحات رئيس نادي الزمالك ضد رئيس لجنة الحكام وحكم لقاء الزمالك وسموحة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري . الانضباط تغرم مرتضى لمهاجمة الحكام .

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 8 سبتمبر 2020 تغريم السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه.

جاء ذلك عقب استعراض الشكاوي المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك بسبب التصريحات المسيئة لاتحاد كرة القدم والحاكم المصريين .