هزيمة ليفربول هي الأكبر له في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولكن هل هي الهزيمة الأكبر له في التاريخ؟
وفي هذا التقرير نستعرض أكبر هزائم تاريخية لليفربول.
الهزيمة الأكبر كانت عام 1954 أمام بيرمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية.. حينها خسر الريدز بنتيجة 9-1.
ثاني أكبر الهزائم كانت عام 1934 أمام هدرسفيلد تاون، حينها خسر الريدز بثمانية نظيفة.
ثالث أكبر الهزائم كانت عام 1934 أمام نيوكاسل بنتيجة 9-2.
رابع أكبر الهزائم كانت أمام بولتون وارسنال بنتيجة 8-1 عامي 1932-1934
خامس أكبر الهزائم كانت أمام وست هام عام 1930 وسندرلاند عام 1912 بنتيجة 7-0.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليست الهزيمة الأكبر.. تعرف على سجل الهزائم التاريخية لـ ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.