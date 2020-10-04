ليست الهزيمة الأكبر.. تعرف على سجل الهزائم التاريخية لـ ليفربول

تلقى فريق ليفربول هزيمة مدوية أمام نظيره أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأكبر له في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولكن هل هي الهزيمة الأكبر له في التاريخ؟

وفي هذا التقرير نستعرض أكبر هزائم تاريخية لليفربول.

الهزيمة الأكبر كانت عام 1954 أمام بيرمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية.. حينها خسر الريدز بنتيجة 9-1.

ثاني أكبر الهزائم كانت عام 1934 أمام هدرسفيلد تاون، حينها خسر الريدز بثمانية نظيفة.

ثالث أكبر الهزائم كانت عام 1934 أمام نيوكاسل بنتيجة 9-2.

رابع أكبر الهزائم كانت أمام بولتون وارسنال بنتيجة 8-1 عامي 1932-1934

خامس أكبر الهزائم كانت أمام وست هام عام 1930 وسندرلاند عام 1912 بنتيجة 7-0.