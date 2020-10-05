كورونا يضرب 7 فرق من الدوري التونسي
أصبح فريق هلال الشابة آخر فرق الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم المتضررة من فيروس كورونا المستجد بعد إعلانه أمس الأحد إصابة لاعبه الجزائري محمد أمين المداني.
وبات عدد الفرق المتضررة من الفيروس حتى الآن سبعة فرق، بعد إعلان كل من الترجي والنجم الساحلي والنادي الأفريقي والاتحاد المنستيري والأولمبي الباجي ومستقبل الرجيش عن إصابات في صفوفها.
وتأتي هذه الإصابات في وقت تستعد فيه الفرق لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 24 من الشهر الجاري.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم انطلاق الدوري في الموعد المحدد من عدمه في ظل العدد المتزايد من الإصابات.
(وكالات)
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