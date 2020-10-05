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خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر

الرياضة تبليغ
خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر
خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر
وواصل خالد الغندور في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، "اللجنة الخماسية أصرت على خوض الزمالك مباراة سموحة في ‏كأس مصر بالتزامن مع الأجندة الدولية، وفقدان الفريق الأبيض ثنائيا ‏دوليا".‏
وأنهى تصريحاته "اللجنة الخماسية قررت إقامة مباراة الزمالك وسموحة ‏في الإسماعيلية في الوقت الذي خاض الأهلي مباراة الترسانة على ملعبه ‏السلام ضد اللائحة المنصوص عليها".

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