وواصل خالد الغندور في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، "اللجنة الخماسية أصرت على خوض الزمالك مباراة سموحة في ‏كأس مصر بالتزامن مع الأجندة الدولية، وفقدان الفريق الأبيض ثنائيا ‏دوليا".‏

وأنهى تصريحاته "اللجنة الخماسية قررت إقامة مباراة الزمالك وسموحة ‏في الإسماعيلية في الوقت الذي خاض الأهلي مباراة الترسانة على ملعبه ‏السلام ضد اللائحة المنصوص عليها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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